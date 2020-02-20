Сахалин сохранит квоты на вылов рыбы на Курилах

ТАСС, 20 февраля. Сахалинская область сохранит квоты на вылов рыбы в районе северных Курил, сообщается в четверг на сайте губернатора и правительства региона. С инициативой перераспределения нормы добычи водных биоресурсов в 2018 году выходили камчатские власти, в 2019 году - хабаровские.

"Решение сохранить за Сахалинской областью действующие нормы вылова в богатой зоне северных Курил на сегодняшней встрече закрепили губернатор Валерий Лимаренко и заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков", - говорится в сообщении.

Сокращение квот могло создать риски для курильских предприятий и привести к ухудшению социально-экономического положения, уточнили в пресс-службе. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подчеркнул, что у региона "свои планы" на эти водные биоресурсы.

Жители Сахалина и Курил также сохранили право на "три хвоста", что означает разрешение на бесплатный промысел лосося с помощью удочек и спинннингов в специально отведенных местах. В пресс-службе губернатора и правительства Сахалинской области уточнили, что в правила рыболовства для Дальневосточного бассейна были внесены поправки.

Инвестиционные проекты и подготовка кадров

Руководитель Росрыболовства подчеркнул, что наибольшее количество государственных лососевых рыбоводных заводов расположено именно на Сахалине, но многие требуют модернизации. Сейчас например, расширяется рыбокомбинат "Островной", которому, по мнению главы Росрыболовства, необходима поддержка из федерального центра. "В рамках нового законодательства есть возможности применения частных инвестиций. Созданы все необходимые механизмы, чтобы инвесторы приходили в воспроизводство лососевых", - сказал Шестаков.

Отдельное внимание уделено Сахалинскому морскому колледжу в Невельске. Учебное заведение должно быть ориентировано на подготовку специалистов для рыбопромышленных предприятий области, уточнил Шестаков. "Мы договорились и с промышленниками, и с федеральным руководством о том, что мы будем помогать колледжу готовить специалистов для нашей промышленности. Это очень важно, и этот вопрос касается не только рыбы, но и подготовки кадров для других отраслей", - цитирует главу региона пресс-служба Росрыболовства.

Ведомство намерено в будущем создать на Сахалине научный центр для изучения вопросов воспроизводства лососевых пород, говорится в сообщении Росрыболовства. Однако сроки пока не уточняются.