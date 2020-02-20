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При Трампе в США было создано почти 7 млн рабочих мест

В Белом доме сообщили, что в 2019 году безработица достигла самого низкого уровня за последние полвека

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Почти 7 млн рабочих мест было создано в Соединенных Штатах при президенте Дональде Трампе, увеличилось реальное благосостояние домохозяйств. Об этом говорится в распространенном в четверг экономическом докладе Белого дома.

"После избрания Трампа президентом по всей стране было создано почти 7 млн рабочих мест, в том числе более 500 тыс. рабочих мест в обрабатывающем секторе. В прошлом году безработица достигла самого низкого уровня за последние полвека", - отмечается в документе.

Кроме того, указывают авторы доклада, "почти 2,5 млн американцев выбрались из нищеты". Реальное благосостояние домохозяйств с начала 2017 года увеличилось почти на $12 трлн. По прогнозам Белого дома, последующие реформы позволят увеличить доходы домохозяйств на $3,1 тыс. в год. В документе также говорится, что "сланцевая энергетическая революция позволяет американским семьям экономить в среднем $2,5 тыс. в год".

В докладе отмечается, что "за последние три года темпы роста ВВП и рынка труда увеличились".

Теги
СШАТрамп, Дональд
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