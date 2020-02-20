В Huawei заявили, что коронавирус не влияет на поставки оборудования для 5G

ТАСС, 20 февраля. Вспышка нового коронавируса не влияет на поставки компанией Huawei оборудования для стандарта связи пятого поколения (5G). Об этом заявил в четверг глава подразделения компании по продуктам 5G Ян Чаобин.

"С момента начала вспышки вируса прошло некоторое время, и фактически все заводы, находящиеся в собственности Huawei, возобновили производство. В настоящее время оборудование для 5G изготавливается на собственных фабриках Huawei", - приводит его слова агентство Reuters. По словам Ян Чаобина, основные поставщики также возобновили свою работу, поэтому эпидемия никак не влияет на объемы поставок для клиентов компании.

Корпорация Huawei, основанная в 1987 году, является одной из крупнейших телекомунникационных компаний в мире. На данный момент это один из основных разработчиков стандарта связи 5G наряду с Nokia, ZTE, Ericsson и Samsung. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.