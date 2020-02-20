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Распространение коронавируса нового типа

В Huawei заявили, что коронавирус не влияет на поставки оборудования для 5G

В компании сообщили, что все заводы уже возобновили производство

ТАСС, 20 февраля. Вспышка нового коронавируса не влияет на поставки компанией Huawei оборудования для стандарта связи пятого поколения (5G). Об этом заявил в четверг глава подразделения компании по продуктам 5G Ян Чаобин.

"С момента начала вспышки вируса прошло некоторое время, и фактически все заводы, находящиеся в собственности Huawei, возобновили производство. В настоящее время оборудование для 5G изготавливается на собственных фабриках Huawei", - приводит его слова агентство Reuters. По словам Ян Чаобина, основные поставщики также возобновили свою работу, поэтому эпидемия никак не влияет на объемы поставок для клиентов компании.

Корпорация Huawei, основанная в 1987 году, является одной из крупнейших телекомунникационных компаний в мире. На данный момент это один из основных разработчиков стандарта связи 5G наряду с Nokia, ZTE, Ericsson и Samsung. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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