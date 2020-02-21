АСВ перечислило в бюджет 261 млрд руб. от докапитализированных банков на октябрь 2019 года

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) перечислило в федеральный бюджет 261 млрд рублей от докапитализированных банков на 1 октября 2019 года с момента запуска программы в 2014 году, сообщила пресс-служба Счетной палаты.

"На 1 октября 2019 года АСВ перечислило в доход федерального бюджета 261,3 млрд рублей, полученных от докапитализированных банков", - говорится в сообщении.

В данную сумму входит компенсация недополученного купонного дохода, дивиденды по привилегированным акциям, проценты по субординированным займам, а также штрафы за нарушение банками условий соглашений о мониторинге.

Снижение числа банков, докапитализированных через ОФЗ

После девальвации рубля в декабре 2014 года была запущена госпрограмма докапитализации банков через Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Одной из мер поддержки является передача от АСВ банкам облигаций федерального займа на пополнение капитала, а взамен агентство получает их собственные долговые инструменты или привилегированные акции. Кроме того, банки перечисляют в бюджет процентные платежи за полученные ОФЗ по ставке купонного дохода переданных им облигаций.

В 2015-2017 годах субординированные займы в виде ОФЗ были предоставлены через АСВ 33 докапитализированным кредитным организациям на общую сумму 838 млрд рублей. С 12 из банков АСВ уже прекратило договоры. В итоге номинальная стоимость ОФЗ на 1 октября 2019 года составила 626 млрд рублей.

"На 1 октября 2019 года прекратили действие 12 договоров субординированного займа на 209,41 млрд рублей. Кроме того, фактически утрачены 2,2 млрд рублей, предоставленные банкам, у которых впоследствии отозвана лицензия. Учитывая возможность аналогичного сценария по другим докапитализированным банкам, есть риски дальнейшего сокращения количества кредитных организаций, осуществляющих уплату процентов по договорам субординированного займа", - приводит пресс-служба слова аудитора Счетной палаты Алексея Саватюгина.

Предоставление банкам докапитализации в виде ОФЗ дает банкам возможность получить дополнительную ликвидность за счет проведения сделок РЕПО. Наиболее активно сделки РЕПО в III квартале 2019 года осуществлялись ПАО "Банк "Санкт-Петербург", Банком ВТБ (ПАО) и АО "Банк ДОМ.РФ".

Штрафы банков

Сумма штрафов, взысканных с банков, докапитализированных через Агентство по страхованию вкладов, составила 1,41 млрд рублей в третьем квартале 2019 года.

Банки выплатили 771 млн рублей за нарушения условия по темпам наращивания кредитного портфеля в 1 % в месяц, 351 млн рублей за превышение соглашениями ограничений по ФОТ (Фонд оплаты труда), 290 млн рублей за нарушение требования к размеру собственных средств (более 25 млрд рублей).

О программе

Программа докапитализации банков через АСВ была принята в декабре 2014 года и заложена в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Данная мера была направлена на поддержание необходимого уровня кредитования банками организаций приоритетных отраслей экономики.