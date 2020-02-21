РФПИ и Mubadala вышли из проекта по устранению "цифрового неравенства" в регионах России

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Mubadala Investment Company (суверенный фонд ОАЭ) объявили о выходе из проекта по устранению "цифрового неравенства" в регионах Российской Федерации в связи с окончанием срока инвестирования. Об этом сообщается в пресс-релизе РФПИ.

"За пять лет реализации проекта по состоянию на конец 2019 года было введено в эксплуатацию 11,1 тыс. точек доступа к бесплатному широкополосному интернету в 83 регионах России, для чего было построено более 85 тыс. км волоконно-оптических линий связи", - отмечается в сообщении.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, проект по устранению "цифрового неравенства" является успешным примером инфраструктурных инвестиций, направленных на цифровизацию всей страны в соответствии с национальными целями развития, утвержденными президентом РФ.

"Привлечение средств иностранных инвесторов и ФНБ к финансированию проекта позволило максимально ускорить процесс подключения малых населенных пунктов к интернету. Считаем, что дальнейшее активное использование защищенных окупаемых инвестиций ФНБ в инфраструктуру России сможет значимо ускорить экономический рост страны. Опыт РФПИ показывает, что средства ФНБ могут быть инвестированы эффективно с доходностью, на 30% превышающей аналогичный показатель при вложении в казначейские облигации США", - отметил он.

В РФПИ также указали, что результатом пятилетней реализации проекта стала возможность доступа в интернет более 3,2 млн сельских жителей.

РФПИ совместно с ведущими международными инфраструктурными инвесторами в мае 2014 года объявил об участии в финансировании проекта устранения цифрового неравенства в регионах в партнерстве с "Ростелекомом". РФПИ сообщал, что совокупный объем вложений в проект составит до 67,5 млрд рублей.