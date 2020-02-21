Акции ЧТПЗ растут на 17% на новостях о дивидендах

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Стоимость обыкновенных акций группы ЧТПЗ на Московской бирже выросла на 17% к уровню закрытия предыдущих торгов и составила 240 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов на 10:25 мск.

При этом в пике роста стоимость ценных бумаг достигала отметки в 249 руб., что на 21,5% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Рост акций произошел после заявления группы о том, что ЧТПЗ будет направлять на дивиденды в 2020-2021 годах не менее 7,5 млрд руб. в год.

Ранее совет директоров группы ЧТПЗ утвердил новую редакцию дивидендной политики, согласно которой группа будет направлять на дивиденды не менее 100% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) при соотношении чистый долг/EBITDA меньше 1,5х, а при соотношении чистый долг/EBITDA в диапазоне больше или равно 1,5x, но не более 2,5x - не менее 70% от чистой прибыли, или 100% свободного денежного потока - в зависимости от того, какой показатель выше. Дивиденды будут выплачиваться не реже двух раз в год.

О компании

Группа ЧТПЗ объединяет предприятия и компании черной металлургии: ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Первоуральский новотрубный завод", металлоторговое подразделение ЗАО Торговый дом "Уралтрубосталь", компанию по заготовке и переработке металлолома ООО "МЕТА", а также нефтесервисный дивизион, представленный компанией "Римера".

Основным акционером является председатель совета директоров ЧТПЗ Андрей Комаров (77,3%).