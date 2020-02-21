Правообладатель бренда "Смешарики" приобрел контрольный пакет акций "Фиксиков"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Рики", которая является правообладателем бренда "Смешарики", приобрела контрольный пакет акций группы компаний "Аэроплан" (бренд "Фиксики"). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Группа компаний "Рики" объявляет о приобретении контрольного пакета и консолидации 100% акций группы компаний "Аэроплан" (бренд "Фиксики"). Генеральным продюсером объединенной компании станет Илья Попов, генеральный продюсер ГК "Рики". Георгий Васильев, основатель группы компаний "Аэроплан" продолжит сотрудничество в качестве креативного продюсера крупных анимационных проектов студии "Аэроплан", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сделка позволит "Рики" "расширить один из крупнейших портфелей детских медиабрендов в России". "Кроме этого ГК "Рики", объединив свои активы в Москве, усилит свое присутствие на федеральном уровне, а также укрепит статус анимационного лидера в России и за рубежом", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что оформление сделки успешно состоялось. "Документы подписаны, юридическую стадию прошли. Соглашение подписано, условия оговорены, это уже совершившийся факт", - сказал собеседник агентства.

По словам генерального продюсера группы компаний "Рики" Ильи Попова, сделка позволит консолидировать бренды двух ведущих анимационных студий страны. "С 2011 года группа компаний "Рики" помогает строить и монетизировать бренд "Фиксики". На старте проекта наша компания инвестировала $3 млн в создание сериала и бренда. За довольно короткий срок сериал добился невероятных успехов в России и за рубежом и внес большой вклад в развитие креативной индустрии. Это стало возможно благодаря сильной профессиональной команде, которая продолжает выпускать новые интересные и успешные проекты", - цитирует его пресс-служба.

Группа компаний "Рики" является одним из лидеров российского рынка анимации уже на протяжении 16 лет. Ей принадлежат такие анимационные бренды, как: "Смешарики", "Пинкод", "Малышарики" и "Тима и Тома". Проекты транслируются в 90 странах мира и переведены на 50 языков и диалектов.