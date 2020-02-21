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Правообладатель бренда "Смешарики" приобрел контрольный пакет акций "Фиксиков"

Как заявил генпродюсер ГК "Рики" Илья Попов, сделка позволит консолидировать бренды двух ведущих анимационных студий страны
Генеральный продюсер группы компаний "Рики" Илья Попов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Генеральный продюсер группы компаний "Рики" Илья Попов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Группа компаний "Рики", которая является правообладателем бренда "Смешарики", приобрела контрольный пакет акций группы компаний "Аэроплан" (бренд "Фиксики"). Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики".

"Группа компаний "Рики" объявляет о приобретении контрольного пакета и консолидации 100% акций группы компаний "Аэроплан" (бренд "Фиксики"). Генеральным продюсером объединенной компании станет Илья Попов, генеральный продюсер ГК "Рики". Георгий Васильев, основатель группы компаний "Аэроплан" продолжит сотрудничество в качестве креативного продюсера крупных анимационных проектов студии "Аэроплан", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, сделка позволит "Рики" "расширить один из крупнейших портфелей детских медиабрендов в России". "Кроме этого ГК "Рики", объединив свои активы в Москве, усилит свое присутствие на федеральном уровне, а также укрепит статус анимационного лидера в России и за рубежом", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе ТАСС уточнили, что оформление сделки успешно состоялось. "Документы подписаны, юридическую стадию прошли. Соглашение подписано, условия оговорены, это уже совершившийся факт", - сказал собеседник агентства.

По словам генерального продюсера группы компаний "Рики" Ильи Попова, сделка позволит консолидировать бренды двух ведущих анимационных студий страны. "С 2011 года группа компаний "Рики" помогает строить и монетизировать бренд "Фиксики". На старте проекта наша компания инвестировала $3 млн в создание сериала и бренда. За довольно короткий срок сериал добился невероятных успехов в России и за рубежом и внес большой вклад в развитие креативной индустрии. Это стало возможно благодаря сильной профессиональной команде, которая продолжает выпускать новые интересные и успешные проекты", - цитирует его пресс-служба.

Группа компаний "Рики" является одним из лидеров российского рынка анимации уже на протяжении 16 лет. Ей принадлежат такие анимационные бренды, как: "Смешарики", "Пинкод", "Малышарики" и "Тима и Тома". Проекты транслируются в 90 странах мира и переведены на 50 языков и диалектов.

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