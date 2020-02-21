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Бурятия получит более 14 млрд рублей на ремонт мостов и возведение путепроводов

Средства направят до 2024 года
Вячеслав Наговицын Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Вячеслав Наговицын
© Михаил Терещенко/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 21 февраля. /ТАСС/. Бурятия до 2024 года получит более 14 млрд рублей на ремонт мостов и строительство путепроводов. Об этом в пятницу сообщил сенатор Вячеслав Наговицын.

"Рассмотрели на заседании правительства РФ программу приведения в нормативное состояние региональных и муниципальных мостов и путепроводов. Программа рассчитана на 2020-2024 годы. Бурятия в рамках этой программы получит 5172, 2 млн рублей на мосты и 9096 млн рублей на путепроводы", - сообщил Наговицын.

Всего в Бурятии функционирует более тысячи мостов, более 100 из них признаны аварийными. В прошлом году власти Бурятии взяли на баланс два оказавшихся бесхозными аварийных моста через реки Хилок и Витим на границе республики и Забайкальского края. Мост через Хилок представляет собой переправу из досок без каких-либо ограждений, он находится в аварийном состоянии, однако местные жители продолжают им пользоваться. Наследие времен стройки Байкало-Амурской магистрали - мост через Витим, построенный около 30 лет назад на северной границе двух регионов как временный, давно стал популярным в интернете, его называют самым опасным мостом в мире.

20 февраля стало известно, что правительство РФ одобрило программу ремонта аварийных и ветхих мостов, представленную министром транспорта России Евгением Дитрихом, в нее войдут более 2 тыс. аварийных мостов в 81 субъекте. Общее финансирование составит 379,9 млрд рублей. Предполагается, что программа ремонта аварийных и ветхих мостов войдет в состав нового проекта "Мосты и путепроводы" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Теги
РоссияБурятияДальний Восток
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