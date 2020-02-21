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Власти Крыма заявили о готовности вокзалов к приему поездов из российских регионов

Министр транспорта республики Сергей Карпов отметил, что в регионе рады расширению географии перевозок в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Железнодорожные вокзалы Республики Крым готовы к приему пассажиров поездов из других субъектов РФ, которые проследуют по Крымскому мосту, сообщил в пятницу журналистам министр транспорта региона Сергей Карпов.

"Мы рады расширению географии перевозок в Крым. Железнодорожная инфраструктура для движения тех поездов, которые озвучены перевозчиком, готова. Что касается вокзалов, где будут останавливаться поезда, вокзалы готовы к приему пассажиров и поездов", - сказал Карпов.

Как сообщали в компании "Гранд сервис экспресс", выступающей оператором пассажирских железнодорожных перевозок в Крым, железнодорожное сообщение откроется из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию. Первый состав поезда в Евпаторию отправится 28 апреля, в Феодосию - 7 мая. Поезда из Москвы в Евпаторию буду курсировать через день со 2 мая. В апреле также откроют маршруты в Симферополь из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Уже запущены сообщения между Симферополем и Москвой, а также Севастополем и Санкт-Петербургом. Сообщалось о планах запустить и поезда из Крыма до Краснодара и Анапы.

Крымский мост - самый длинный в России и Европе, соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной дорог.

Теги
РоссияКрым
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