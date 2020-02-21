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Посол России ждет взаимовыгодных итогов от переговоров компаний Белоруссии и РФ по ТЭК

Важно, чтобы журналисты не драматизировали хозяйственный и экономический спор, подчеркнул Дмитрий Мезенцев

МИНСК, 21 февраля. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев уверен, что переговоры белорусских и российских компаний по энергетике приведут к взаимовыгодному соглашению.

"Переговоры хозяйствующих субъектов по энергетической повестке, безусловно, приведут к тому соглашению, которое устроит как белорусских, так и российских партнеров, - сказал он. - Важно, чтобы в том числе журналисты не драматизировали хозяйственный и экономический спор, не пытались им заменить ту огромную палитру отношений, масштаб и глубину сотрудничества, которое отличает отношения Беларуси и России".

Российский посол также подчеркнул, что переговоры, которые регулярно проводят президенты Белоруссии и России, касаются не только сиюсекундных вопросов по нефти и газу и оперативных вопросов, но и существующих и будущих планов по взаимодействию в вопросах интеграции. В этой связи Мезенцев подчеркнул огромную ценность диалога президентов. "Относиться можно к этому только с уважением", - подчеркнул посол.

Теги
БелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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