Газпромбанк и "Газпром нефть" создадут цифровую закупочную платформу для предприятий ТЭК

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. "Газпром нефть" и Газпромбанк (ГПБ) подписали дорожную карту о создании совместного предприятия, которое займется разработкой первой в России цифровой закупочной платформы для предприятий ТЭК, говорится в сообщении банка.

"Задачей совместного предприятия является интеграция закупочных и логистических компетенций участников, торговой площадки и банковских сервисов. Это даст компаниям возможность ускорить реализацию масштабных проектов, а также снизить издержки и трудозатраты, связанные с привлечением большого количества подрядчиков и поставщиков, рассогласованностью их действий и разрозненностью системы закупок в целом", - сказано в сообщении.

Платформа создается на основе продуктов и сервисов "Газпромнефть-Снабжения" и ЭТП ГПБ. Она будет обеспечивать взаимодействие заказчиков и контрагентов, обеспечивать прозрачность и отслеживать решения сторон.

Благодаря платформе клиент сможет отслеживать изготовление, результаты инспекционного контроля и поставку материально-технических ресурсов. При этом он будет видеть аналитику по исполнению заявок. "Это снижает риски поставки некачественного оборудования и просрочки поставки", - добавили в банке.