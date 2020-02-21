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В Башкирии открылась роботизированная молочная ферма

Роботы стоимостью 0,5 млрд рублей будут обслуживать 800 коров и обеспечивать производство 9 тыс. тонн молока евростандарта в год

УФА, 21 февраля. /ТАСС/. Первая роботизированная ферма открылась в Абзелиловском районе Башкирии. Шесть доильных роботов стоят почти 500 млн рублей, сообщает официальный сайт Минсельхоза республики.

"В СПК (сельскохозяйственный производственный кооператив - ТАСС) "Красная Башкирия" завершили строительство первой очереди уникального проекта "Роботизированные молочно-товарные фермы на 800 голов вблизи Сакмарского отделения совхоза". Сегодня состоялся официальный запуск одного из корпусов новой фермы", - говорится в сообщении.

"Будущее за такими современными проектами, нацеленными на производство не менее 20 тонн молока в сутки. Общий объем инвестиций в проект составит почти 500 млн рублей. Ежегодно планируется производить 9 тыс. тонн молока высокого качества, отвечающего требованиям евростандарта. Огромные помещения позволяют обеспечивать каждому животному не менее 170 кубов воздуха, что хорошо для их самочувствия. А 6 доильных роботов уже работают", - цитирует пресс-служба вице-премьера - министра сельского хозяйства Башкирии Ильшата Фазрахманова.

Кормление коров и уборка помещений также полностью роботизированы.

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