Avista Utilities внедряет облачную платформу EV Cloud для управления зарядными станциями

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Американский энергопровайдер Avista Utilities успешно осуществил перевод первых зарядных станций для электромобилей на облачную платформу EV Cloud, разработанную EV Connect. Данный шаг позволит компании обеспечить функциональную совместимость и избежать блокировки программного обеспечения, сообщило издание Smart Energy International.

Благодаря EV Cloud компания сможет интегрировать и управлять большим количеством аппаратных зарядных станций через единый интерфейс, независимо от специфики программного обеспечения провайдера и индивидуальных технических характеристик. Платформа также обеспечит доступ к информации о производительности станций заряда, времени их безотказной работы, профилях использования и уровне спроса на электроэнергию.

"Переход на единую облачную платформу позволяет сделать управление EV-активами не только более простым и гибким, но и обеспечит более высокий уровень информированности и контроля, необходимые для эффективного управления потребительским спросом", - отметил генеральный директор EV Connect Джордан Рамер.

С 2016 года компания Avista Utilities установила более 400 станций заряда, на данный момент на платформу EV Cloud успешно переведены 15 станций.