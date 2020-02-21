20 вопросов президенту: Путин об Украине
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Avista Utilities внедряет облачную платформу EV Cloud для управления зарядными станциями

На данный момент на платформу EV Cloud успешно переведены 15 станций

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Американский энергопровайдер Avista Utilities успешно осуществил перевод первых зарядных станций для электромобилей на облачную платформу EV Cloud, разработанную EV Connect. Данный шаг позволит компании обеспечить функциональную совместимость и избежать блокировки программного обеспечения, сообщило издание Smart Energy International.

Благодаря EV Cloud компания сможет интегрировать и управлять большим количеством аппаратных зарядных станций через единый интерфейс, независимо от специфики программного обеспечения провайдера и индивидуальных технических характеристик. Платформа также обеспечит доступ к информации о производительности станций заряда, времени их безотказной работы, профилях использования и уровне спроса на электроэнергию.

"Переход на единую облачную платформу позволяет сделать управление EV-активами не только более простым и гибким, но и обеспечит более высокий уровень информированности и контроля, необходимые для эффективного управления потребительским спросом", - отметил генеральный директор EV Connect Джордан Рамер.

С 2016 года компания Avista Utilities установила более 400 станций заряда, на данный момент на платформу EV Cloud успешно переведены 15 станций.

Реклама на ТАСС
Власти КБР планируют создать более 1,8 тыс. рабочих мест во вновь создаваемых туркластерах
Речь идет о туристско-рекреационных кластерах "Атажукинский парк" и "Черек"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС