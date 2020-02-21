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Власти США ужесточат режим экспортного контроля в отношении России и Йемена

В Минторге США отметили, что Вашингтон исключил РФ и Йемен из числа стран, пользующихся преимуществами при покупке некоторой американской продукции

ВАШИНГТОН, 21 февраля. /ТАСС/. Власти США приняли решение ужесточить режим экспортного контроля в отношении России и Йемена. Это следует из уведомления Бюро промышленности и безопасности (Bureau of Industry and Security, BIS, действует при Минторге США), опубликованного в пятницу в электронной базе Федерального реестра (сборник официальных документов американского правительства).

Вашингтон исключил РФ и Йемен из числа стран, пользующихся рядом преимуществ при покупке некоторой американской продукции. "Это постановление исключает Россию из стран групп A:2 и A:4, по отношению к которым действует более благоприятный подход, и добавляет ее в группы D:2 и D:4, исходя из опасений, связанных с распространением ядерных и ракетных технологий соответственно", - сказано в документе. Это означает, что по отношению к России больше не будет применяться "ряд исключений относительно лицензий", которые впредь будут необходимы для "экспорта, реэкспорта и поставок (внутри страны) определенной продукции, находящейся под контролем". "Кроме того, к некоторым операциям могут применяться более строгие правила проверки лицензионной политики или дополнительные ограничения", - говорится в уведомлении.

В свою очередь Йемен был исключен из стран группы B и причислен к категории D:1. Это решение американская администрация объяснила "опасениями, связанными с национальной безопасностью".

Теги
СШАЙеменРоссия
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