20 вопросов президенту: Путин об Украине
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Премьер Молдавии заявил, что российский кредит на ремонт дорог должна одобрить Госдума

Ион Кику также отметил, что еще обсуждается процентная ставка

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Кредит, который Молдавия просит у правительства РФ на ремонт дорог, должен быть одобрен Госдумой. Об этом сообщил в ходе брифинга в пятницу премьер-министр республики Ион Кику, заверив, что Кишинев получит деньги.

"Переговоры завершаются, еще обсуждается процентная ставка. <…> Задержка также связана с российской стороной: там необходимы поправки в бюджет, которые должна одобрить Госдума. Я не вижу никаких рисков в проектах восстановления инфраструктуры, которые могут быть связаны с этим кредитом. Деньги будут", - объяснил премьер.

В конце прошлого года президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия готова предоставить республике кредит в размере $500 млн на инфраструктурные проекты. По его словам, $200 млн из этой суммы должны поступить в Кишинев уже в 2020 году.

Теги
РоссияМолдавияКику, Ион
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