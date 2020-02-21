Премьер Молдавии заявил, что российский кредит на ремонт дорог должна одобрить Госдума

КИШИНЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Кредит, который Молдавия просит у правительства РФ на ремонт дорог, должен быть одобрен Госдумой. Об этом сообщил в ходе брифинга в пятницу премьер-министр республики Ион Кику, заверив, что Кишинев получит деньги.

"Переговоры завершаются, еще обсуждается процентная ставка. <…> Задержка также связана с российской стороной: там необходимы поправки в бюджет, которые должна одобрить Госдума. Я не вижу никаких рисков в проектах восстановления инфраструктуры, которые могут быть связаны с этим кредитом. Деньги будут", - объяснил премьер.

В конце прошлого года президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что Россия готова предоставить республике кредит в размере $500 млн на инфраструктурные проекты. По его словам, $200 млн из этой суммы должны поступить в Кишинев уже в 2020 году.