WSJ: Google отказался предоставить данные в рамках антимонопольного расследования

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Американская компания Google отказалась предоставить документацию, запрашиваемую комиссией из прокуроров 48 штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ранее, как указывает газета, компания уже предъявила данную документацию в рамках другого антимонопольного расследования, проводимого Министерством юстиции США. По данным источников The Wall Street Journal​​​​, речь идет об электронных письмах руководителей различных подразделений компании, а также СМС-сообщениях и данных электронной переписки рядовых сотрудников Google. Представители компании настаивают на том, что в данном расследовании, которое возглавляет генпрокурор штата Техас Кен Пакстон, принимают участие сторонние бизнес-консультанты, которые могут предоставить конфиденциальные данные сотрудников Google конкурентам компании.

"К настоящему моменту мы предоставили [генпрокурору] Техаса более 100 тыс. страниц документов, - приводит газета слова представителя Google. - При этом нас беспокоит нестандартный ход расследования, которое подразумевает необычные договоренности с советниками, сотрудничающими с нашими конкурентами".

Комиссия из прокуроров 48 американских штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико запустила в сентябре 2019 года антимонопольное расследование в отношении Google. Изначально оно должно было касаться рекламной политики компании, принадлежащей американской корпорации Alphabet, однако позднее стало известно о том, что прокуроры также намерены обратить внимание на механизмы поиска, используемые Google, и проекты, связанные с платформой Android, принадлежащий компании.

В июле прошлого года стало известно о том, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.