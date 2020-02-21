Структура ВТБ стала владельцем 8,48% акций "Русснефти"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Структура ВТБ - компания "Бизнес-Финанс" - стала владельцем доли в размере 8,48% от уставного капитала "Русснефти". Это следует из отчета нефтяной компании за IV квартал 2019 года.

"Доля участия лица ["Бизнес-Финанс"] в уставном капитале эмитента: 8,48%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%", - говорится в документе.

Вместе с тем, банк "Траст" снизил свое владение привилегированными акциями "Русснефти" с 24,99% (согласно данным за III квартал) до 16,52%. "Доля участия лица [банка "Траст"] в уставном капитале эмитента: 16,52% - неголосующие привилегированные акции и 2,71% - голосующие обыкновенные акции", - указано в отчете. При этом доля принадлежащих "Трасту" обыкновенных акций "Русснефти" осталась прежней - 3,61%.

Банк "Траст" не прокомментировал данную информацию ТАСС.

Уставный капитал НК "Русснефть" составляет 196 млн 76 тыс. рублей и состоит из 392 млн 152 тыс. акций, номинальной стоимостью 50 копеек каждая. В том числе, из обыкновенных акций в количестве 294 млн 120 тыс. штук (75% уставного капитала) и 98 млн 32 тыс. "префов" (25% ее капитала).

В середине октября 2019 года стало известно, что Национальный банк "Траст" выставил на продажу свой пакет привилегированных акций "Русснефти" за 62,2 млрд рублей.