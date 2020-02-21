Премьер Швеции считает, что стороны переговоров по бюджету ЕС слишком далеки друг от друга

БРЮССЕЛЬ, 21 февраля. /ТАСС/. Переговоры о долгосрочном бюджете ЕС на саммите закончились безрезультатно, так как стороны слишком далеки друг от друга в своих позициях. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

"Переговоры закончились безрезультатно, стороны по-прежнему далеки друг от друга, уровень взносов по-прежнему высок. По этому пункту мы согласны с Данией, Нидерландами, Австрией. Более низкий уровень важен для Швеции для безопасности, экономики, рынка труда. Мы будем платить взносы, но есть границы по тому, в каком размере", - отметил он.

"Для нас важно снизить затратную часть бюджета, но полученные предложения были недостаточно хороши", - продолжил Лёвен.

По его словам, процесс переговоров по бюджету является очень сложным и долгим, "есть конфликт интересов между донорами и теми, кто получает деньги". Дата нового саммита по бюджету пока не определена.

Дания, Нидерланды, Швеция и Австрия, которых еще называют "бережливая четверка", твердо стоят на позиции, согласно которой бюджет не должен превышать 1% ВВП. "Сотрудничество между Швецией, Данией, Нидерландами и Австрией было очень важным и хорошо себя проявило. Было видно, что мы действительно говорим серьезно. Мы хотим делать взносы, но их рост слишком велик, и мы не можем это принять", - подчеркивает шведский премьер.

Он указывает на то, что в долгосрочном бюджете ЕС есть статьи, которые можно сократить. "Мы выступили единым фронтом, мы видим, что есть пространство для сокращений в предлагаемом бюджете, чтобы это не наносило урон, - сказал Лёвен. - Мы понимаем страны, которые хотят поддержки своему сельскому хозяйству, но в бюджете можно сделать изменения".