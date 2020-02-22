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Бразилия ведет переговоры об открытии завода Tesla

По информации портала Olhar digital, сборочная линия компании может быть размещена в городе Крисиума

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Бразилии ведут переговоры об открытии в стране завода американской компании Tesla. Об этом сообщило в пятницу Министерство науки, технологии, инновации и коммуникаций южноамериканской республики.

"Уже состоялись встречи с одним из управленцев компании, а на этой неделе также с представителем американского посольства в Бразилии, Уильямом Поппом, с тем, чтобы определить первые шаги правительства", - говорится в публикации ведомства в Instagram. Как уточняется, координатором переговоров от Бразилии выступают глава министерства Маркус Понтис и федеральный депутат Даниэл Фрейтас. В них также принимают участие представители Минэкономики и глава комитета нижней палаты парламента по международным вопросам и национальной обороне, сын президента Бразилии Жаира Болсонару, Эдуарду Болсонару. Сам президент также сообщил в своих соцсетях, что данный вопрос войдет в повестку его предстоящего визита в США 9-10 марта.

По информации портала Olhar digital, сборочная линия Tesla может быть размещена в городе Крисиума, южный штат Санта-Катарина. В настоящее время на рассмотрении парламента находится законопроект об освобождении от налогообложения электрокаров.

По данным национальной ассоциации автопроизводителей, в 2019 году в стране было продано 11 884 электромобиля, а годом ранее 3965 машин.

Теги
БразилияСША
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