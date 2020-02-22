WSJ: регулятор в США начал расследование по вопросу вложений в производителя вейпов

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Комиссия по ценным бумагам и биржам США открыла расследование в отношении американской компании Altria. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее данным, американский регулятор намерен прояснить обстоятельства, при которых Altria, являющаяся дочерней компанией мирового лидера табачных изделий Philip Morris International, приобрела в 2018 году за $12,8 млрд 35% акций JUUL Labs, производящей ароматизированные электронные сигареты. Газета отмечает, что руководство Altria могло не в полном объеме представить своим акционерам потенциальные риски такой инвестиции.

Газета подчеркивает, что руководство Altria в январе текущего года вывело $4,1 млрд своих вложений в JUUL Labs. Ранее, в октябре прошлого года, были выведены еще $4,5 млрд. Издание отмечает, что на момент покупки акций JUUL Labs оценивалась "дочкой" Philip Morris International в $38 млрд, однако стоимость компании резко снизилась после того, как она приостановила на всей территории США продажу вейпов с фруктовыми и сладкими ароматическими добавками.

В январе прошлого года руководитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Скотт Готлиб пригрозил производителям электронных сигарет и вейпов полным запретом на продажу их продукции, если по итогам 2019 года выяснится, что возросло число курящих подростков. Он привел собранные ведомством статистические данные, согласно которым число курящих несовершеннолетних в США за последние годы удвоилось из-за доступности электронных сигарет. Свыше 1,5 млн юношей и девушек стали зависимы от никотина с 2017 по 2018 год.