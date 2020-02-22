Бразильские нефтяники прекращают общенациональную забастовку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Бразильская государственная нефтегазовая компания Petrobras и представители работников отрасли пришли к соглашению об условиях прекращения общенациональной забастовки нефтяников. Об этом сообщил в пятницу портал G1 со ссылкой на Верховный суд по трудовым вопросам.

"Нам удалось решить вопрос о графике вахтовой работы, в определенной степени решился вопрос простоя и штрафов", - приводит портал слова судьи Ивеса Гандры Мартинса Филью, выступившего посредником в переговорах между госкомпанией и ее работниками.

1 февраля более 7 тыс. работников производственных предприятий Petrobras начали бессрочную национальную забастовку, поводом для которой послужило недовольство нефтяников увольнениями тысячи своих коллег в связи с прекращением работы фабрики удобрений в штате Парана на юге страны, а также односторонними изменениями компанией режима их работы. Как уточнил судья, рассмотрение вопроса об увольнениях сотрудников закрывающегося предприятия состоится через неделю.

Протестные акции затронули 16 предприятий Petrobras в 10 штатах. В результате этого госкомпания понесла дополнительные убытки в размере почти 56 млн реалов ($12,7 млн), связанные с выплатой сверхурочных и наймом временных работников. В среду Petrobras отчиталась о рекордной чистой прибыли, которая по итогам прошлого года составила около $9,2 млрд.

По данным национального агентства нефти, природного газа и биотоплива (ANP) Бразилии, в 2019 году в стране было впервые добыто более 1 млрд баррелей нефти. Рост добычи по сравнению с 2018 годом составил 7,8%. За этот же период в стране было добыто 44,7 млрд куб. м природного газа - на 9,5% больше, чем годом ранее.