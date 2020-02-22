Средства от акцизов на бензин могут направить на строительство автомостов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министерства финансов и транспорта России до 31 марта 2020 года представят в правительство предложения об использовании средств от взимания акцизов на моторное топливо для финансирования работ по развитию автодорог в регионах страны, в том числе на строительство мостов и путепроводов. Об этом говорится в перечне поручения кабинета министров по итогам прошедшего 20 февраля заседания правительства.

"Минфину России (А.Г.Силуанову), Минтрансу России (Е.И.Дитриху) проработать вопрос направления средств, полученных от взимания акцизов на моторное топливо, на финансирование субъектами Российской Федерации мероприятий по приведению в нормативное состояние и строительству искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения и соответствующие предложения до 31 марта 2020 года представить в правительство Российской Федерации в установленном порядке", - говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте правительства.

На заседании в четверг были одобрены основные направления и показатели программы приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения. В нее были включены разделы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту находящихся в аварийном и предаварийном состоянии мостов и путепроводов, а также по строительству автодорожных путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей.

Правительство также поручило Минтрансу России обеспечить в установленном порядке внесение на рассмотрение президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам предложений по включению нового федерального проекта "Мосты и путепроводы" в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги".