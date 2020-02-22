Украина остановила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции

ЛУГАНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Украина прекратила поставку воды на территорию Луганской народной республики (ЛНР) с Западной фильтровальной станции (ЗФС), без водоснабжения остался Первомайск. Об этом в субботу сообщили в компании "Лугансквода".

"21 февраля с 14.00 Украина полностью прекратила поставку воды с Западной фильтровальной насосной станции", - говорится в сообщении, передает агентство Луганскинформцентр.

Подача воды сокращена и в 10 городов республики. "С 21 февраля из-за прекращения поставок воды по магистральному водоводу диаметром 1200 мм "ЗФС-3 - ЗФС-4" произошло сокращение плановых объемов подачи воды по городам Стаханов, Кировск, Брянка, Алчевск, Перевальск, Красный Луч, Антрацит, Зоринск, Артемовск и Славяносербск. Водоснабжение города Первомайск временно прекращено полностью", - уточнили в компании.

"Для восстановления водоснабжения <...> специалистами "Луганскводы" ведутся работы по изменению проектной схемы подачи воды по магистральным водоводам в реверсном направлении из собственных источников. В случае необходимости будет организован подвоз воды автоцистернами", - добавили в "Луганскводе".

Украина поставляет воду в ЛНР с двух основных водозаборов, расположенных на подконтрольных Киеву территориях, - с ЗФС в районе Лисичанска и Петровского водозабора в Станично-Луганском районе. В случае ограничения или прекращения подачи воды с ЗФС трудности с водоснабжением испытают Стаханов, Кировск, Брянка, Первомайск, Красный Луч, Антрацит и Алчевск. При остановке поставок с Петровского водозабора дефицит испытывает ряд жилых массивов Луганска.