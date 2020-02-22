{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин одобрил законопроект о включении предпринимателей в совет Корпорации МСП

Документ также предусматривает изменение количественного состава совета директоров корпорации с 11 до 12 членов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект "О внесении изменения в статью 252 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", согласно которому в совет директоров Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) войдут представители малого и среднего бизнеса. Как сообщила в субботу пресс-служба кабмина, такое решение принято по итогам заседания правительства, состоявшегося 20 февраля.

Отмечается, что первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и министру экономического развития РФ Максиму Решетникову поручено до 2 апреля 2020 года представить в правительство РФ предложение о включении представителей малого и среднего бизнеса, непосредственно осуществляющих предпринимательскую деятельность, в состав совета директоров Корпорации МСП.

"Законопроект предусматривает изменение количественного состава совета директоров АО "Корпорация МСП" с 11 до 12 членов. Принятие законопроекта направлено на оптимизацию принятия решений советом директоров общества по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с уставом", - говорится в документе.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях экономики. Гарантийная поддержка корпорации на 8,28 млрд рублей, предоставленная для стартап-проектов с 2017 года, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 15 млрд рублей.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичРешетников, Максим Геннадьевич
Реклама на ТАСС
Украина остановила подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции
Как сообщили в компании "Лугансквода", без водоснабжения остался Первомайск, подача воды также сокращена в 10 городов республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС