Кабмин одобрил законопроект о включении предпринимателей в совет Корпорации МСП

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект "О внесении изменения в статью 252 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", согласно которому в совет директоров Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) войдут представители малого и среднего бизнеса. Как сообщила в субботу пресс-служба кабмина, такое решение принято по итогам заседания правительства, состоявшегося 20 февраля.

Отмечается, что первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и министру экономического развития РФ Максиму Решетникову поручено до 2 апреля 2020 года представить в правительство РФ предложение о включении представителей малого и среднего бизнеса, непосредственно осуществляющих предпринимательскую деятельность, в состав совета директоров Корпорации МСП.

"Законопроект предусматривает изменение количественного состава совета директоров АО "Корпорация МСП" с 11 до 12 членов. Принятие законопроекта направлено на оптимизацию принятия решений советом директоров общества по вопросам, отнесенным к его компетенции в соответствии с уставом", - говорится в документе.

С 2017 года Корпорация МСП развивает направление кредитно-гарантийной поддержки новых высокотехнологичных инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса в приоритетных отраслях экономики. Гарантийная поддержка корпорации на 8,28 млрд рублей, предоставленная для стартап-проектов с 2017 года, позволила компаниям привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 15 млрд рублей.