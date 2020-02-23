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Крупнейшая выставка робототехники на Ближнем Востоке открывается в ОАЭ

Россия на выставке представлена компанией "Аэромакс", которая предлагает комплексные решения на рынке услуг по аэросъемке и анализу информации с применением беспилотников

АБУ-ДАБИ, 23 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая на Ближнем Востоке международная выставка и конференция роботизированной техники UMEX 2020 (Unmanned System Exhibition) открываются в субботу в столице Объединенных Арабских Эмиратов - городе Абу-Даби. Как сообщили ТАСС в оргкомитете выставки, в текущем году UMEX станет самой крупной за все время ее проведения.

"В выставке принимают участие 150 компаний и организаций из 38 стран, а также 200 различных делегаций. Площадь экспозиции составит 25,5 тыс. кв м. Ожидается, что выставку посетят 18 тыс. человек", - проинформировал представитель оргкомитета.

На UMEX 2020 состоятся 16 показательных полетов беспилотной авиатехники. Свои проекты в области создания робототехнических систем покажут команды из 30 университетов и институтов мира, добавили в оргкомитете. "На выставке представлены беспилотные летательные аппараты (БЛА), необитаемые наземные, надводные и подводные аппараты, робототехника, высокотехнологичные подсистемы. В текущем году UMEX будет включать отдельную зону тренажеров и обучающего оборудования SIMTEX (Simulation and Training)", - проинформировали в оргкомитете.

Участники выставки

66 компаний, участвующих в UMEX 2020, представляют Объединенные Арабские Эмираты, 12 компаний - Китай. Россия на выставке представлена только одной компанией "Аэромакс", которая предлагает комплексные решения на рынке услуг по аэросъемке и анализу информации с применением БЛА. Возможности Белоруссии в области робототехники демонстрируют три участника: ОАО "АГАТ-системы управления", ОАО "КБ Радар", РУП "Научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов".

Украинское государственное внешнеторговое предприятие "Спецтехноэкспорт" обеспечивает участие в UMEX 2020 украинских экспонатов - разведывательных БЛА "Лелека-100" и ПД-1, а также высокоточного барражирующего боеприпаса РАМ. В выставке также принимают участие компании из Литвы и Эстонии.

В этом году UMEX проводится в четвертый раз. Впервые она проходила в рамках Международного салона сухопутных вооружений и военной техники IDEX 2015. Успешная премьера побудила организаторов выделить UMEX в самостоятельную выставку. В таком качестве она прошла во второй и третий раз в 2016 и 2018 годах.

Мировые лидеры рынка

Свидетельством роста популярности выставки безэкипажной техники в Абу-Даби является участие в UMEX 2020 мировых лидеров в разработке БЛА. В их числе американские гиганты - компания Northrop Grumman, создавшая стратегический беспилотник Global Hawk, компания GA-ASI, разработавшая самый популярный в мире разведывательно-ударный аппарат MQ-9 Reaper, компании Boeing-Insitu (входит в состав Boeing), AeroVironment и ряд других. Компания GA-ASI является официальным партнером UMEX 2020.

"Ожидается, что мировое производство военных БЛА превысит $90 млрд с 2018 по 2027 год, причем $40,4 млрд придется на закупки Пентагона, - отмечается в аналитическом отчете "Мировые военные беспилотные авиационные системы: обзор рынка и прогноз - 2018/2019" агентства Teal Group. - Согласно данным прогноза, в течение десятилетия мировое производство БЛА увеличится более чем в два раза, с $4,9 млрд в 2018 году до $10,7 млрд в 2027 году, что соответствует ежегодному приросту в 9%. Ожидается, что ежегодные расходы Пентагона на закупки вырастут с $1,6 млрд до 3,9 млрд. При этом общий объем инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) за этот период составит $21,5 млрд".

Параллельно растет рынок систем борьбы с БЛА. По оценке исследовательской компании Research & Markets, текущий финансовый объем мирового рынка систем борьбы с БЛА составляет $502 млн, из которых на коммерческие системы приходится $123 млн, а на военные - 379 млн. К 2026 году эти показатели увеличатся до $1,496 млрд 273 млн и 1,223 млрд соответственно, отмечают эксперты.

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