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Польша ждет решения арбитража по спору с "Газпромом" о цене на газ в конце марта

В польской компании PGNiG рассчитывают на выигрыш по спору и получение компенсаций

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Польский энергетический концерн PGNiG ожидает, что решение по спору с "Газпромом" о цене на газ, которое рассматривается в Стокгольмском арбитражном суде, будет принято в конце марта. Об этом сообщил журналистам в понедельник председатель правления компании Ежи Квечиньский.

"У нас есть информация, что решение будет принято в марте. Мы ориентируемся на то, что, как обычно в таких ситуациях, [решение] будет передано в конце марта", - сказал он.

В польской компании рассчитывают на выигрыш по спору и получение компенсаций. При этом ранее Квечиньский признал, что решение суда еще не будет означать получения выплат.

Польша потребляет более 15 млрд куб. м газа в год. Треть этого объема она добывает самостоятельно на своей территории, а остальное импортирует. Главный поставщик газа в Польшу - "Газпром", на основании долгосрочного контракта с которым страна может ежегодно приобретать 10,2 млрд куб. м газа.

В 2012 году стороны договорились о снижении цен на газ на 10%. В 2015 году PGNiG подала на "Газпром" в арбитражный суд в Стокгольме, так как, по мнению Варшавы, стоимость газа в действующем соглашении завышена и не соответствует ситуации на европейском энергетическом рынке.

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