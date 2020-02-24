Индекс Лондонской фондовой биржи упал на фоне рисков, вызванных коронавирусом

ЛОНДОН, 24 февраля. /ТАСС/. Главный индекс Лондонской фондовой биржи FTSE-100 начал неделю самым быстрым снижением за последние пять месяцев на фоне распространения в мире нового коронавируса и вызванных им угроз глобальной экономике.

Хотя они в основном того не стоят

Почему мы ловим каждую новость о коронавирусе из Китая?

Почему мы ловим каждую новость о коронавирусе из Китая? Хотя они в основном того не стоят

К 11:15 (14:15 мск) FTSE-100, при расчете которого за основу берутся акции 100 компаний с наибольшей капитализацией, снизился на 3,45%, до 7148 пунктов, что стало его самым низким значением с декабря 2019 года. На 3,24%, до 21074 пункта, демонстрирует снижение и индекс FTSE-250.

"С учетом того, что вспышки [вызванного коронавирусом заболевания], скорее всего, продолжатся в мире, и [на фоне] закрытия Ираком и Турцией своих границ с Ираном после того, как там были отмечены случаи заболевания, финансовым рынкам, возможно, уже пора привыкнуть к продолжительным периодам нестабильности на фоне начала глобального изменения в поведении потребителей", - приводит агентство Press Association слова аналитика компании CMC Markets Майкла Хьюсона.

Активнее всего падают в цене акции бюджетной авиакомпании EasyJet, с начала торгов они потеряли в цене 12,5%. Бумаги международного авиационного холдинга IAG, в состав которого входит авиакомпания British Airways, подешевели на настоящий момент на 7,22%, туристического оператора TUI - на 8,55%, оператора гостиничных сетей InterContinental Hotels - на 6,40%.

Аналогичные процессы наблюдаются и на европейских рынках. Основной фондовый индекс Франции теряет на настоящий момент 3,81%, германский Dax - 3,76, итальянский FTSE MIB - 4,86%.