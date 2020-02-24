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Минэнерго США прогнозирует рекордные запасы природного газа в стране к концу октября

По оценкам ведомства, они могут достигнуть около 114 млрд куб. м

ТАСС, 24 февраля. Запасы природного газа в хранилищах США могут достигнуть рекордных 4,03 трлн куб. футов (около 114 млрд куб. м) к концу октября 2020 года, сообщается на сайте Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Кроме того, ведомство прогнозирует, что запасы природного газа к концу отопительного сезона 2019-2020 годов в США составят 1,94 трлн куб. футов (около 54,8 млрд куб. м), что на 12% больше среднего значения за последние пять лет. Подобные показатели являются результатом умеренных зимних температур и высокого уровня добычи газа, отмечается в сообщении. Будущие закачки газа в хранилища в сезон пополнения запасов (с апреля по октябрь) могут привести к достижению рекордных на конец октября запасов топлива в стране.

EIA отмечает, что также на объем запасов повлиял рост экспорта - особенно сжиженного природного газа (СПГ) - в течение 2019 года.

Ранее ведомство сообщило о том, что запасы природного газа в европейских хранилищах на 48% превышают средние за последние пять лет значения для февраля месяца. В числе причин сложившейся ситуации - не по сезону теплая погода в последние месяцы, рекордный уровень импорта СПГ Европой в 2019 году и увеличение трубопроводных поставок газа в европейские страны.

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США
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