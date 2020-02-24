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Авиасообщение между Турцией и Кабардино-Балкарией планируют возобновить летом

Вопрос прорабатывают с учетом пожеланий жителей республики

НАЛЬЧИК, 24 февраля. /ТАСС/. Восстановление авиасообщения между Турцией и Кабардино-Балкарской Республикой (КБР) возможно летом текущего года, вопрос прорабатывается, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Авиарейсы между Турцией и КБР в 2019 году не осуществляются с июля 2019 года.

"Учитывая пожелания жителей республики, ООО "Аэрокомплекс" прорабатывает вопрос об открытии прямых авиарейсов из международного аэропорта Нальчик в международные аэропорты Стамбула и Антальи. Авиарейсы планируется осуществлять в летний период текущего года", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечается, конкретные даты будут опубликованы на официальных ресурсах Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР.

В настоящее время из аэропорта Нальчик ежедневно осуществляются авиарейсы в московские аэропорты Внуково и Шереметьево, а также в Санкт-Петербург.

Теги
РоссияСКФОКабардино-Балкария
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