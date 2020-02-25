В Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе для бизнеса "Прорыв года"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года", ориентированный на малый и средний бизнес, начался во вторник в столице. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Любая премия или профессиональная награда, разумеется, отражает тенденции своего времени. В Москве стремительно развиваются технологии и креативные индустрии. Дизайн, мода, кино и мультипликация - популярнейшие сегодня направления. Число компаний, которые разрабатывают и внедряют инновационные решения, тоже растет. Поэтому мы решили, что будет правильно ввести две новые номинации - "Цифровой предприниматель года" и "Креативный предприниматель года". Всего подать заявку можно в 10 номинациях. Приглашаем всех поучаствовать в конкурсе!" - сообщила порталу заммэра столицы Наталья Сергунина.

Уточняется, что участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса, который зарегистрирован в Москве, при этом у компании не может быть долгов по налогам и сборам, также она не должна находиться в процессе ликвидации. Нельзя участвовать сразу в нескольких номинациях.

С 18 по 20 мая будет сформирован список финалистов, 23 мая будут определены победители, а 25 мая на Московском предпринимательском форуме пройдет церемония награждения.

Первый конкурс "Прорыв года" состоялся в 2019 году. В финал вышел 31 предприниматель. Лучших бизнесменов выбирали участники проекта "Активный гражданин" и совет при штабе по защите бизнеса. На конкурс поступило более 35 тысяч заявок. Лучших тогда выбирали в девяти номинациях ("Почетный стартап года", "Иностранный предприниматель года", "Экспортер года", "Социально ответственный бизнес года", "Возвращение года", "Франшиза года", "Мама - успешный предприниматель года", "Гран-при года" и "Молодой предприниматель года").