{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве стартовал прием заявок на участие в конкурсе для бизнеса "Прорыв года"

Подать заявку можно в одну из 10 номинаций

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на участие в конкурсе "Прорыв года", ориентированный на малый и средний бизнес, начался во вторник в столице. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Любая премия или профессиональная награда, разумеется, отражает тенденции своего времени. В Москве стремительно развиваются технологии и креативные индустрии. Дизайн, мода, кино и мультипликация - популярнейшие сегодня направления. Число компаний, которые разрабатывают и внедряют инновационные решения, тоже растет. Поэтому мы решили, что будет правильно ввести две новые номинации - "Цифровой предприниматель года" и "Креативный предприниматель года". Всего подать заявку можно в 10 номинациях. Приглашаем всех поучаствовать в конкурсе!" - сообщила порталу заммэра столицы Наталья Сергунина.

Уточняется, что участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса, который зарегистрирован в Москве, при этом у компании не может быть долгов по налогам и сборам, также она не должна находиться в процессе ликвидации. Нельзя участвовать сразу в нескольких номинациях.

С 18 по 20 мая будет сформирован список финалистов, 23 мая будут определены победители, а 25 мая на Московском предпринимательском форуме пройдет церемония награждения.

Первый конкурс "Прорыв года" состоялся в 2019 году. В финал вышел 31 предприниматель. Лучших бизнесменов выбирали участники проекта "Активный гражданин" и совет при штабе по защите бизнеса. На конкурс поступило более 35 тысяч заявок. Лучших тогда выбирали в девяти номинациях ("Почетный стартап года", "Иностранный предприниматель года", "Экспортер года", "Социально ответственный бизнес года", "Возвращение года", "Франшиза года", "Мама - успешный предприниматель года", "Гран-при года" и "Молодой предприниматель года").

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
Реклама на ТАСС
ОСК планирует сдать заказчику лайнер для круизов по Каспию в апреле 2021 года
Готовность лайнера "Петр Великий" составляет примерно 43%. По завершении строительства четырехпалубное судно будет соответствовать по уровню пятизвездочному отелю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС