Убыток супермаркетов "Лента" в 2019 году составил 2,1 млрд руб.

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Чистый убыток "Ленты" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2019 г. составил 2,1 млрд руб. с отрицательной рентабельностью на уровне 0,5% против 11,7 млрд руб. чистой прибыли и рентабельности в 2,9% годом ранее.

Как пояснила компания, чистый убыток обусловлен неденежными расходами, которые составили 14,1 млрд руб., включая обесценение активов на сумму 11,8 млрд руб. и расходы на амортизацию ввиду изменения срока полезного использования по объектам благоустройства на сумму около 2,3 млрд руб.

Выручка

При этом выручка ретейлера за 2019 год выросла на 1%, до 417,5 млрд руб. против 413,6 млрд руб. годом ранее. Розничная выручка увеличилась на 4%, до 408 млрд руб. по сравнению с 392,2 млрд руб. в 2018 году. Чистые денежные средства "Ленты" от операционной деятельности до выплаты процентов и налога на прибыль составили 42,8 млрд руб. против 32,4 млрд руб. в 2018 году (+32,1%), что в основном обусловлено изменениями в оборотном капитале.

Скорректированная EBITDA составила 34 млрд руб., опустившись на 6,2% против 36,2 млрд руб. в 2018 году, рентабельность составила 8,1% против 8,8% годом ранее.

Сопоставимые розничные продажи (LFL) ретейлера за отчетный период выросли на 0,1% без НДС (в 2018 году LFL выросли на 1,3%). LFL средний чек увеличился на 0,1% (годом ранее на 0,8%), LFL трафик остался без изменений в 2019 году.

Капитальные вложения "Ленты" в 2019 году. составили 14,1 млрд руб., что на 36,1% меньше по сравнению с показателем 2018 года (22,1 млрд руб.).

Чистый долг

Чистый долг на 31 декабря 2019 года составил 77,1 млрд руб. против 93,3 млрд руб. на конец 2018 года. Показатель "Чистый долг/скорректированная EBITDA" составил 2,3x против 2,6х на 31 декабря 2018 года.

"Слабые макроэкономические показатели, агрессивная конкуренция и растущая промоактивность в сочетании с нашими собственными упущениями в работе с непродовольственным ассортиментом оказали влияние на нашу рентабельность по EBITDA в 2019 г., которая снизилась до 8,1% с 8,8% в 2018 году. В текущих условиях наши гипермаркеты испытывают наибольшие трудности... Своим приоритетом на этот год мы видим работу над дальнейшим совершенствованием покупательского опыта, ассортимента и повышением эффективности коммуникации с покупателями", - прокомментировал генеральный директор "Ленты" Герман Тинга, слова которого приводятся в сообщении.

О компании

"Лента" - одна из крупнейших розничных сетей страны. ООО "Севергрупп" принадлежит 77,99% акций ритейлера, в свободном обращении - 21,04% акций. В 2019 году ритейлер открыл 8 новых гипермаркетов и 3 супермаркета, 3 гипермаркета, 7 супермаркетов были закрыты в тот же период. Общее число магазинов "Ленты" на 31 декабря 2019 года составило 380, в том числе 249 гипермаркетов и 131 супермаркет.