Мишустин пообещал исправить закон о госзакупках

КУРГАН, 25 февраля. /ТАСС/. Выбор подрядчиков по госзакупкам станет более точным, а число способов госзакупок будет снижено до трех. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с участниками Совета по стратегическому развитию Курганской области.

"У меня тоже из личного опыта есть очень много вопросов к 44-ФЗ (закон о госзакупках - ТАСС). Мы об этом говорили на правительстве, буквально в предыдущий четверг, очень подробно, и соответствующие поручения были даны, в том числе [министру финансов] Антону Германовичу Силуанову по изменению в контрактной системе, по соответствующим изменениям, которые необходимо внести", - сказал он.

Мишустин отметил, что в настоящее время форма проведения торгов оказывается важнее содержания и результата. По его словам, такое положение вещей необходимо менять. "Мы должны по сути смотреть, если хотите, в корень, кто из подрядчиков, конечно же, будет способен соответствующим образом выполнить все необходимые работы", - сказал премьер, добавив, что Минфин уже работает над данным блоком вопросов.

Также, по словам Мишустина, речь идет об уменьшении числа способов закупок, которых сейчас около 10. "Я уже знаю, что сегодня мы работаем над тем, чтобы было три [способа]", - сообщил глава кабинета министров.