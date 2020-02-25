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Страны ЕАЭС установят единые требования к электронным сигаретам

Ранее в отношении никотиносодержащей продукции и безникотиновых жидкостей для систем доставки никотина отсутствовали обязательные требования как в рамках ЕАЭС, так и в рамках законодательств государств - членов ЕАЭ

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Государства - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) установят единые требования к никотиносодержащей продукции, в том числе к электронным сигаретам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана во вторник.

"В целях унификации регулирования никотиносодежащей продукции на всем пространстве ЕАЭС членами совета Евразийской экономической комиссии принято решение о внесении изменений в Единый перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Отмечено, что ранее в отношении никотиносодержащей продукции и безникотиновых жидкостей для систем доставки никотина отсутствовали обязательные требования как в рамках ЕАЭС, так и в рамках законодательств государств - членов ЕАЭС.

"Сегодня на наших рынках все больше и больше появляются новые виды никотиносодержащей продукции, которая никак не регулируется в рамках ЕАЭС. Это различные вейпы, изделия с нагреваемым табаком и многое другое. Принятое решение позволит дать старт разработке единого технического регламента", - пояснила вице-министр торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова.

По данным министерства, наличие согласованных требований к этому виду товара позволит устранить с рынка продукцию, содержащую опасные для здоровья ингредиенты. Включение таких видов товаров в единый перечень позволит сформировать правовое регулирование выпуска в обращение никотиносодежащей продукции.

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Казахстан
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