"Газпром нефть" начала заправки самолетов "в крыло" в аэропорту Улан-Удэ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Газпромнефть-Аэро" - оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - приступила к заправке "в крыло" регулярных рейсов в международном аэропорту "Байкал" в Улан-Удэ. Об этом говорится в сообщении компании.

Аэропорт в столице Бурятии стал 61 по счету в сбытовой сети "Газпромнефть-Аэро" в России и 284-м в мире. Реализация авиатоплива осуществляется сбытовым подразделением "Славнефть-Туношна" - совместного операционного предприятия "Газпромнефть-Аэро" и "Роснефть Аэро". Первым самолетом, заправленным в Улан-Удэ в рамках партнерства двух компаний, стал рейс авиакомпании SmartAvia в Москву.

Топливо для заправки самолетов будет поступать с российских НПЗ, в том числе с Омского завода, принадлежащего "Газпром нефти".

Аэропорт Байкал является внутрироссийским узловым аэропортом федерального значения и имеет статус международного. Одним из его преимуществ является географическое расположение и возможность принимать рейсы из стран Азиатско-Тихоокеанского региона для технической посадки, дозаправки и наземного обслуживания.

В 2017 году аэропорту присвоен статус открытого неба пятой степени свободы воздуха. Это позволяет воздушной гавани принимать самолеты иностранных компаний для транзитных рейсов. В России такой статус имеют аэропорты Владивостока, Сочи и Калининграда. В 2018 году в рамках федеральной целевой программы "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года" за 4 млрд рублей построена новая взлетно-посадочная полоса, способная принимать такие типы самолетов, как Вoeing 767-300.