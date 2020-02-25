20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минсельхоз утвердил увеличение квоты на импорт турецких помидоров до 200 тыс. тонн в год

До этого в России действовала квота в размере 150 тыс. тонн

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз утвердил увеличение квоты на ввоз турецких помидоров в Россию еще на 50 тыс. тонн, до 200 тыс. тонн в год. Соответствующий приказ размещен на официальном портале правовой информации.

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров <...> Томаты свежие или охлажденные - 200 тыс. тонн", - говорится в документе.

24 мая 2019 года Минсельхоз одобрил увеличение квоты на поставки помидоров из Турции в Россию со 100 тыс. до 150 тыс. тонн. До этого, с 1 ноября 2017 года до начала 2018 года, в России действовала квота на ввоз турецких помидоров в размере 50 тыс. тонн. Ранее поставки этой продукции были запрещены.

Теги
ТурцияРоссия
Реклама на ТАСС
"Газпром нефть" увеличит добычу газоконденсата после его исключения из квоты ОПЕК+
Замглавы компании по экономике и финансам Алексей Янкевич сообщил, что рост объемов добычи связан с отменой ограничений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС