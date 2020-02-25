Минсельхоз утвердил увеличение квоты на импорт турецких помидоров до 200 тыс. тонн в год

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз утвердил увеличение квоты на ввоз турецких помидоров в Россию еще на 50 тыс. тонн, до 200 тыс. тонн в год. Соответствующий приказ размещен на официальном портале правовой информации.

"Утвердить разрешенный объем ввоза в Российскую Федерацию товаров <...> Томаты свежие или охлажденные - 200 тыс. тонн", - говорится в документе.

24 мая 2019 года Минсельхоз одобрил увеличение квоты на поставки помидоров из Турции в Россию со 100 тыс. до 150 тыс. тонн. До этого, с 1 ноября 2017 года до начала 2018 года, в России действовала квота на ввоз турецких помидоров в размере 50 тыс. тонн. Ранее поставки этой продукции были запрещены.