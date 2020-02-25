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Мощность присоединенных к электричеству объектов в КЧР увеличилась в 2,7 раза

В 2019 году к электрическим сетям подключили 1062 новых объекта

ЧЕРКЕССК, 25 февраля. /ТАСС/. Суммарная мощность всех присоединенных к электричеству за 2019 год объектов в Карачаево-Черкесии в 2,7 раза превысила показатели прошлого года, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе АО "Карачаево-Черкесскэнерго".

"Россети Северный Кавказ" в зоне ответственности филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" в течение 2019 года подключили к электрическим сетям 1062 новых объекта суммарной мощностью 52,6 МВт. Объем присоединенной мощности по сравнению с 2018 годом увеличился в 2,7 раза", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в 2018 году к электричеству был подключен 1051 объект с объемом мощности 19,2 МВт. За 2019 год электроэнергию получили социальные объекты, жилые дома, станции технического обслуживания, производственные базы, пекарни и теплицы, магазины, кафе, аптеки и автомойки.

"Несмотря на значительную экономическую нагрузку, связанную с выполнением мероприятий техприсоединения льготной категории заявителей, филиал выполняет свои обязательства по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры и вносит немалый вклад в социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесии", - отметил директор филиала Владимир Халюзин, его слова приводит пресс-служба.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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