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Трутнев: коронавирус сказывается на торговле между РФ и КНР

Вице-премьер при этом отметил, что ситуация не является критичной

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Распространение коронавируса сказывается на торгово-экономических отношениях России и Китая, однако ситуация не является критичной.

Такое мнение выразил журналистам вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на праздновании Сагаалгана - буддийского Нового года, которое впервые проходит в Государственном Кремлевском дворце.

"Когда кто-то из ваших родных болеет, вы же не вступаете в паузу. Вы просто понимаете, что человек болеет, что его надо поддержать в этой ситуации. КНР мы стараемся поддерживать. [Ситуация], конечно, сказывается на взаимоотношениях, и, прежде всего, на торгово-экономических. Критичного ничего не происходит. Китай и Россия - великие державы, уверен, с эпидемией Китай справится, и [справятся] другие страны, куда болезнь пришла", - ответил Трутнев на вопрос, как ситуация сказалась на взаимоотношениях РФ и КНР.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияКитай
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