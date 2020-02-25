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Более 40% вкладов в российские банки в 2019 году превысили суммы страхового покрытия

Аналитики Альфа-банка отмечают, что на структуру депозитов влияет высокая доля сбережений в валюте, которые характерны для групп населения с уровнем дохода выше среднего

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Около 43% депозитов физлиц в российские банки в 2019 году были сделаны на суммы выше страхового покрытия (1,4 млн рублей), говорится в прогнозе банковского сектора Альфа-банка.

"В 2019 году примерно 43% розничных депозитов были сделаны на суммы, превышающие уровень 1,4 млн рублей ($22 тыс.), гарантированные в рамках системы страхования депозитов", - говорится в материале.

В прогнозе уточняется, что более 10% от всех депозитов в российских банках пришлись на суммы от 1,4 млн рублей до 3 млн рублей, 32% депозитов составляли более 3 млн рублей.

Аналитики отмечают, что на структуру депозитов влияет высокая доля сбережений в валюте, которые характерны для групп населения с уровнем дохода выше среднего. Рост рублевых розничных депозитов составил 9,9% год к году против 8,3% роста годом ранее, но основным фактором хорошего результата 2019 года был, по мнению экспертов, прирост депозитов в валюте, объем которых увеличился с $88 млрд в декабре 2018 года до $97 млрд в декабре 2019 года. Эта тенденция отражает возвращение депозитов, изъятых из госбанков в конце 2018 г. из-за опасений санкций.

Прогноз на 2020 год

Аналитики ожидают, что в 2020 г. розничное кредитование по-прежнему будет опережать по темпам роста другие секторы и может увеличиться на 15% на фоне роста ипотечного сегмента на 20% и не ипотечного - на 11%. В то же время ускорение роста социальных расходов может оказать поддержку и росту розничных депозитов, который составит 8,4% по итогам 2020 года, в том числе рублевые депозиты вырастут на 9,4% год к году.

Учитывая очень слабый рост кредитов в 2019 г., очевидное предпочтение к снижению долговой нагрузки и потенциальное ужесточение макропруденциальных мер ЦБ в отношении системно значимых банков, эксперты Альфа-банка ожидают, что рост корпоративных кредитов составит всего 2% в 2020 году, что приведет к умеренному росту корпоративных вкладов. Аналитики также прогнозируют снижение ключевой ставки до 5,5% к лету этого года.

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