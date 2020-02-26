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Мишустин обсудит со словацким премьером взаимодействие в торговле и энергетике

Также планируется затронуть вопрос развития связей между регионами двух стран и органами местного самоуправления

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин обсудит в среду в Москве вопросы российско-словацкого взаимодействия с председателем правительства Словацкой Республики Петером Пеллегрини, который будет находиться в России с рабочим визитом.

Как сообщила пресс-служба российского кабмина, "предполагается обсуждение актуальных вопросов российско-словацкого взаимодействия в торговле и инвестициях, энергетике, транспортной инфраструктуре, культурно-гуманитарной сфере".

В пресс-службе правительства Словакии ТАСС также сообщили, что 26 февраля Пеллегрини с кратким визитом посетит Москву для обсуждения вопросов, связанных с развитием торгово-экономического сотрудничества между странами. Премьера будет сопровождать министр экономики республики Петер Жига.

По данным словацкой стороны, премьеры обсудят возможность расширения двухстороннего сотрудничества, прежде всего в области энергетики, торговли, инвестиционной сфере, в области туризма, образования, развития отношений на парламентском уровне. Также планируется затронуть вопрос развития связей между словацкими и российскими регионами и органами местного самоуправления.

Предыдущий визит

Пеллегрини, назначенный премьер-министром Словакии в марте 2018 года, уже посещал Россию в этом статусе в июне 2019 года. Так, 5 июня прошлого года в Москве он провел переговоры с возглавлявшим тогда правительство РФ Дмитрием Медведевым. В их присутствии корпорация "ТВЭЛ" подписала с компанией "Словацкие электростанции" дополнение к генеральному контракту на поставку топлива на АЭС Словакии в период с 2022 по 2030 годы, а также меморандум о взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и Министерством экономики Словацкой Республики.

6-7 июня 2019 года словацкий премьер принял участие в работе Петербургского международного экономического форума на полях которого 6 июня он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Обсуждались актуальные вопросы развития отношений двух стран в различных областях, включая международную повестку дня.

Экономические отношения

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2018 году российско-словацкий товарооборот составил $5,982 млрд (по сравнению с 2017 годом увеличился на 13,7%), в том числе российский экспорт в Словакию - $3,790 млрд (увеличился на 16,5%), импорт - $2,192 млрд (увеличился на 9,24%). В январе - марте 2019 года внешнеторговый оборот России и Словакии был на уровне $1,757 млрд (российский экспорт - $1,212 млрд, импорт - $545 млн).

Традиционно основной объем российского экспорта в Словакию приходится на минеральное сырье - природный газ, нефть, ядерное топливо, каменный уголь, железную руду. Словакия поставляет в Россию автомобили, электрические приборы и оборудование, бумажную и полиграфическую продукцию, лекарственные препараты и другие товары.

Российские поставки нефти полностью покрывают потребности Словакии. С 1999 года по нефтепроводу "Дружба" российская компания "Транснефть" поставляет в эту страну до 6 млн тонн нефти ежегодно и такое же количество топлива прокачивается через словацкую территорию в страны Западной Европы. В декабре 2014 года было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в области долгосрочных поставок и транзита нефти, продлившее экспорт в Словакию и транзит в третьи страны в том же объеме до 2029 года.

Российская доля в словацком импорте газа составляет 80% от всего потребляемого объема. Поставки ведутся на основе соглашения от 2008 года по Ужгородскому коридору через Украину в объеме до 6,5 млрд куб. м ежегодно. Оно рассчитано до конца 2031 года. По нему же осуществляется транзит газа через территорию Словакии в страны Западной Европы (ежегодно около 60 млрд куб. м).

Планы "Газпрома" по запуску газопровода "Северный поток - 2" вызывали озабоченность Словакии. После введения в строй нового газопровода Словакия может лишиться доходов от транзита российского газа в ЕС (за прокачку страна получает от €600 до €800 млн в год).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичСловакияРоссия
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