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Распространение коронавируса нового типа

Снижение котировок акций отмечено на бирже Гонконга на фоне опасений из-за коронавируса

Снижение деловой активности в Гонконге и на других площадках Азии последовало за новым крупным спадом на рынке акций в Нью-Йорке

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 февраля. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже в среду начались с очередного падения котировок на фоне опасений относительно того, что распространение коронавируса нанесет ущерб мировой экономике. Индекс Hang Seng сократился на 413 пунктов (1,54%), до значения 26479, свидетельствуют данные этой площадки.

Отрицательная динамика охватила 46 из 50 ключевых "голубых фишек", входящих в структуру индекса. Потери несут держатели активов, связанных с сырьевым сектором, транспортом и высокими технологиями. На 2,5% подешевели бумаги крупнейшего в КНР разработчика линз для смартфонов Sunny Optical Technology. На 5,55% ухудшились позиции ведущего в КНР производителя компьютеров Lenovo Group.

Снижение деловой активности в Гонконге и на других площадках Азии последовало за новым крупным спадом на рынке акций в Нью-Йорке. "Люди в США начинают беспокоиться насчет распространения вируса и экономического воздействия, которое из Китая может передаться всему миру", - отметил аналитик гонконгской финансовой компании Atta Capital Алан Ли.

Инвесторы также обеспокоены прогнозами об ухудшении экономической ситуации в самом Гонконге. Так, согласно последним оценкам банка Standard Chartered, валовой внутренний продукт этого специального административного района в текущем году сократится на 2,4% из-за вспышки коронавирусной инфекции. Раньше банк прогнозировал отрицательные темпы роста на уровне 1,5%. Прогнозы по уровню безработицы в Гонконге повышены с 3,4 до 5%.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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