Северо-Кавказскую студию кинохроники во Владикавказе планируют развивать в формате ГЧП

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 февраля. /ТАСС/. Развитие Северо-Кавказской студии кинохроники во Владикавказе после ее передачи в собственность региона планируется в формате государственно-частного партнерства (ГЧП), к этой работе будут привлекать частных инвесторов из регионов Северного Кавказа, сообщил ТАСС в среду министр культуры Северной Осетии Эльбрус Кубалов.

В мае 2019 года на медиафоруме Общероссийского народного фронта в Сочи президент России Владимир Путин в ответ на просьбу журналиста пообещал рассмотреть возможность восстановления Северо-Кавказской студии кинохроники во Владикавказе. В настоящее время власти Северной Осетии ведут переговоры по передаче студии в собственность республики.

"На данный момент уже собран пакет документов для передачи студии кинохроники из федеральной собственности в собственность региона, разработана концепция развития киностудии. Для дальнейшего развития студии планируется использовать механизмы государственно-частного партнерства. Рассматривается возможность получения частичного государственного финансирования производства на киностудии национальных фильмов путем выделения субсидий на их создание в пределах объемов бюджетных ассигнований. Также планируется привлечение к финансированию кинопроектов киностудии местных инвесторов, спонсоров и меценатов в СКФО", - сказал Кубалов.

По его словам, планируется избрать совет директоров студии, в состав которого войдут известные деятели российского кино разных поколений. "В дальнейшем, завершив реконструкцию, материально-техническое оснащение, нарастив производственные мощности, ОАО "ТПО "Северо-Кавказская студия кинохроники" будет формировать свой бюджет преимущественно за счет собственной хозяйственной деятельности", - добавил собеседник агентства.

Кино как часть имиджа республики

По словам Кубалова, в настоящее время в Северной Осетии есть кадры, способные наладить кинопроизводство на студии кинохроники. "В кинематографических вузах Москвы и Санкт-Петербурга учатся талантливые ребята из нашей республики, которые впоследствии смогут осуществлять эту деятельность. К тому же, у нас есть и свои специалисты. Также рассматривается возможность подготовки будущих кинематографистов на базе Северо-Осетинского государственного университета", - пояснил министр.

Он отметил, что в последние годы в республике и в целом на Северном Кавказе наблюдается повышение интереса к кино, однако последовательная политика в области развития национального кинематографа в настоящее время отсутствует. "В то же время при правильной организации дела киноиндустрия может стать доходной частью экономики республики, важным элементом ее политического и культурного имиджа, инструментом воспитания и развития граждан страны", - считает Кубалов.

О киностудии

Северо-Кавказская студия кинохроники была создана в 1946 году и за время своей работы выпустила свыше 500 документальных, учебных и научно-популярных фильмов. На ее базе регулярно выходил киножурнал "Северный Кавказ", который показывали во многих кинотеатрах страны перед трансляцией основной ленты. В мае 2019 года заместитель гендиректора студии Александр Зембатов сообщал ТАСС, что "формально студия работает, но кинопроизводства нет", последний фильм был снят в 2012-2013 годах.