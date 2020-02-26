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Казахстан планирует в 2020 году выйти с гособлигациями на российский рынок

Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов уточнил, что выход на российский рынок планируется "в ближайший месяц или два"

НУР-СУЛТАН, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Казахстана намерены в этом году выйти с государственными ценными бумагами на российский рынок облигаций. Об этом сообщил журналистам в среду первый заместитель премьер-министра - министр финансов Казахстана Алихан Смаилов.

"В этом году мы планируем выйти на российский рынок облигаций на сумму, эквивалентную не менее $500 млн. Почему на российский рынок? Потому что ставки дешевле, и при этом валютный риск минимальный", - рассказал Смаилов.

По его словам, выход на российский рынок облигаций планируется "в ближайший месяц или два". "Речь идет о казначейских облигациях Казахстана", - уточнил Смаилов.

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