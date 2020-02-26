Проекты Сахалинской области получат президентские гранты на 17 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Сахалинские некоммерческие организации (НКО) получат в этом году около 17 млн рублей из Фонда президентских грантов на реализацию своих проектов. Об этом в среду сообщается в пресс-релизе правительства Сахалинской области.

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.

"Одиннадцать сахалинских проектов получили грантовую поддержку от президента. Итоги конкурса, направленного на развитие гражданского общества, подведены в Москве. В общей сумме сахалинские проекты по линии президентских грантов получат около 17 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

По информации пресс-службы, региональная общественная организация "Надежда" на средства гранта проведет "Фестиваль профессий" - профориентационный интенсив для детей с инвалидностью в возрасте от 12 до 18 лет. Патронажная служба "Родные люди" продолжит реализацию проекта "Сувенирная мастерская: на краю света", который начал свою работу в 2018 году. Организаторы создали мини-типографию, в которой под присмотром наставников работают люди с инвалидностью ментального характера.

Стартовое оборудование организация приобрела на свои средства и благодаря субсидиям, но уже в 2019 году проект получил президентский грант, были закуплены два лазерных гравировальных станка и 3D-принтер, с помощью которых люди с инвалидностью научились делать сувенирную продукцию, посвященную Сахалинской области.

Региональное отделение общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" на средства гранта проведет областной чемпионат по компьютерному многоборью среди пожилых местных жителей. Первый подобный чемпионат на островах проводили в 2015 году, в нем приняли участие всего 15 пенсионеров. В прошлом году было уже 60 участников.

Помимо этого, на средства президентских грантов в регионе будут развивать конный спорт, займутся экологическим воспитанием дошкольников и пропагандой грудного вскармливания, проведут учебно-тренировочные сборы для подростков, соберут предметы первой необходимости для жителей удаленных сел.

"Некоммерческие организации являются важными партнерами для властей. В Сахалинской области, как, наверное, и во всех регионах, имеется большое количество социальных вопросов, которые решаются именно с помощью НКО. Областные власти всегда охотно идут на контакт с НКО, поддерживают их проекты финансово, иногда совместно реализуют. Каждый год от Сахалинской области за президентские гранты борются чуть менее сотни организаций. В прошлом году грантами удостоились проекты "Сахалинский медиафорум" для СМИ, развивающий конный спорт проект "От доверия к лошади - к доверию людям", проект мобильного музея "Путешествие Музея занимательных наук по селам Сахалинской области" и другие не менее интересные проекты", - сообщил ТАСС представитель правительства Сахалинской области.

Победители конкурса 2020 года

Всего победителями первого в 2020 году конкурса президентских грантов стали 2017 некоммерческих организаций со всех регионов страны. Они получат в общей сложности 4,1 млрд рублей. На первое место как по количеству проектов, так и по сумме грантов вышло направление "Сохранение исторической памяти", связанное с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Прием заявок на второй конкурс начнется 26 февраля. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко сообщал, что общая сумма поддержки НКО за три года составила более 44 млрд рублей.