СМИ: Пакистан выплатил России $93,5 млн долга советских времен

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Пакистан вернул России долг суммой $93,5 млн, образовавшийся в результате возникновения встречных претензий в торговых операциях советских времен. Об этом в среду сообщает новостной портал The News.

В начале декабря 2019 года Москва и Исламабад подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям бывшего СССР. Согласно документу, пакистанская сторона обязывалась перевести средства в течение 90 дней со дня подписания. Как отмечает портал, урегулирование спора между странами было призвано способствовать притоку российских инвестиций в Пакистан.

По информации Минфина РФ, в 1980-е годы СССР и Республика Пакистан поставляли друг другу различную продукцию, в результате чего у пакистанской стороны возникли неурегулированные обязательства по возврату России средств со счетов госкорпорации "ВЭБ.РФ" в Национальном банке Пакистана. Эти средства поступили в погашение задолженности Пакистана по ранее предоставленным СССР государственным кредитам, однако были заблокированы Исламабадом из-за встречных претензий пакистанских экспортеров, связанных с расчетами в рамках торговых операций между странами.