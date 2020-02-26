Китайский город Санья направил $121 млн на восстановление туризма после коронавируса

ХАЙКОУ /Китай/, 26 февраля. /ТАСС/. Крупнейший курорт южнокитайского острова Хайнань город Санья выделил 850 млн юаней ($121 млн) на восстановление туристической сферы, пострадавшей от вспышки нового коронавируса. Об этом в среду сообщило местное управление по вопросам туризма, культуры, телерадиовещания и спорта.

Финансовую поддержку туристическим компаниям провинции также ранее оказали банки, энергетические предприятия, общественные организации, а также ведомства, курирующих вопросы налогового обложения, экономического развития, строительства и транспорта.

Около 70 коммерческих организаций в сфере турбизнеса получили от них субсидии в размере 62,23 млн юаней ($8,86 млн), для более 380 компаний власти сократили фискальные сборы на 28,34 млн юаней ($4 млн). Банки выделили турфирмам специальные кредиты на сумму 407 млн юаней ($57,95 млн) и продлили сроки выплат по уже выданным займам, достигающим 356 млн юаней ($50,68 млн).

Кроме того, около 600 туристических компаний подали заявки на предоставление правительственной финансовой поддержки на сумму в 418 млн юаней ($59,51 млн). Для более чем 200 фирм в первом квартале были смягчены условия аренды, что позволит им сэкономить свыше 10,88 млн юаней ($1,54 млн).

Согласно проведенному опросу, многие компании в Санья назвали усилия властей своевременными и эффективными. Благодаря такой помощи им удалось избежать массовых увольнений и снизить убытки, которые пришлось понести из-за коронавируса. При поддержке провинциальной администрации фирмы смогли разработать новые туристические программы, которые, как ожидается, в ближайшее время привлекут в регион больше отдыхающих.

Ситуация с коронавирусом

Согласно официальной статистике, количество инфицированных коронавирусом на острове Хайнань составило 168, из них вылечились 124 человека. Благодаря своевременным эффективным мерам администрация провинции смогла предотвратить массовое распространение заболевания. За последнюю неделю ситуация заметно улучшилась: восстановлена работа объектов туризма, банков и общественного транспорта.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в трех десятках стран, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тыс.