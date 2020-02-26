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Lamoda опровергла сведения об утечке базы данных своих клиентов

Ранее издание Readovka сообщило, что архив с персональными данными более миллиона клиентов Lamoda оказался в открытом доступе

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Появившийся в интернете файл с якобы данными клиентов интернет-площадки Lamodа не является подлинной базой данных клиентов магазина, сообщили ТАСС в компании.

"Размещенный в публичном доступе файл не является базой персональных данных клиентов Lamoda", - отметили в компании.

Интернет-маркетплейс изучил дополнительные комментарии к некоторым контактам в файле и обнаружил, в частности упоминания других интернет-площадок.

"Мы всегда очень внимательно относимся к информации о наших пользователях. Издание Readovka не обращалось к нам за комментариями по этому вопросу", - добавили в Lamoda.

Ранее в интернет-издании Readovka появилась информация о том, что архив с персональными данными более миллиона клиентов Lamoda оказался в открытом доступе, и эта якобы база данных содержит номера телефонов, адреса электронных почт и имена клиентов интернет-магазина.

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