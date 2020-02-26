20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

РФПИ с иностранными инвесторами принял участие в размещении бондов "Яндекса"

Накануне "Яндекс" разместил конвертируемые облигации на сумму в $1,25 млрд сроком до 2025 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) во главе консорциума международных инвесторов принял участие в размещении конвертируемых облигаций "Яндекса" на $1,25 млрд сроком обращения до 2025 года. Об этом сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Консорциум международных инвесторов, возглавляемый РФПИ, принял участие в размещении конвертируемых облигаций "Яндекса". Мы видим большой интерес иностранных инвесторов к российским инновационным компаниям. Планируем и далее привлекать наших международных партнеров к проектам цифровой экономики в России в соответствии с национальными целями развития", - сказал он.

"Яндекс" во вторник разместил конвертируемые облигации на сумму в $1,25 млрд сроком до 2025 года. По условиям размещения облигации будут конвертироваться в акции класса A (дает право одного голоса на каждую акцию, могут свободно обращаться на бирже). Погашаться облигации могут тремя способами по усмотрению компании: денежными средствами, акциями самого "Яндекса", либо и тем, и другим. При этом "Яндекс" сможет погасить облигации до истечения срока 3 марта 2025 года при условии, если, начиная с 18 марта 2023 года, цена акций компаний превысит на 130% цену конвертации, либо в случае конвертации или выкупа 85% и более от всех выпущенных облигаций.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Экс-глава администрации Астрахани возглавил "Газпром межрегионгаз Астрахань"
Он также стал главой управления по эксплуатации газового хозяйства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС