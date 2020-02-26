РФПИ с иностранными инвесторами принял участие в размещении бондов "Яндекса"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) во главе консорциума международных инвесторов принял участие в размещении конвертируемых облигаций "Яндекса" на $1,25 млрд сроком обращения до 2025 года. Об этом сообщил журналистам глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Консорциум международных инвесторов, возглавляемый РФПИ, принял участие в размещении конвертируемых облигаций "Яндекса". Мы видим большой интерес иностранных инвесторов к российским инновационным компаниям. Планируем и далее привлекать наших международных партнеров к проектам цифровой экономики в России в соответствии с национальными целями развития", - сказал он.

"Яндекс" во вторник разместил конвертируемые облигации на сумму в $1,25 млрд сроком до 2025 года. По условиям размещения облигации будут конвертироваться в акции класса A (дает право одного голоса на каждую акцию, могут свободно обращаться на бирже). Погашаться облигации могут тремя способами по усмотрению компании: денежными средствами, акциями самого "Яндекса", либо и тем, и другим. При этом "Яндекс" сможет погасить облигации до истечения срока 3 марта 2025 года при условии, если, начиная с 18 марта 2023 года, цена акций компаний превысит на 130% цену конвертации, либо в случае конвертации или выкупа 85% и более от всех выпущенных облигаций.