20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
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Обновлено 

Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов

В последний раз индекс опускался ниже этого показателя 19 декабря 2019 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи с началом сегодняшних торгов пробил вниз уровень в 3000 пунктов впервые с 19 декабря 2019 года. Как свидетельствуют данные торговой площадки на 10:05 мск, индекс снизился на 0,5%, до 2988,06 пункта.

Индекс РТС уменьшился на 0,7% и составил 1436,44 пункта.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 11 копеек и составил 65,5 рубля.

Курс евро прибавил 6 копеек и достиг отметки в 71,17 рубля.

Теги
РоссияКолебания курса рубля
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