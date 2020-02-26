Экс-глава администрации Астрахани возглавил "Газпром межрегионгаз Астрахань"

АСТРАХАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший глава администрации Астрахани (сити-менеджер) Радик Харисов, который досрочно сложил полномочия по собственному желанию, возглавил "Газпром межрегионгаз Астрахань" и "Газпром газораспределение Астрахань" (управление по эксплуатации газового хозяйства). Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

21 февраля Харисов написал заявление об увольнении по собственному желанию, 25 февраля городские депутаты приняли его отставку. Исполняющим обязанности сити-менеджера назначена Эльвира Мурадханова, которая ранее занимала пост заместителя сити-менеджера и курировала правовое управление. К своим обязанностям она приступает 26 февраля.

"Генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" и АО "Газпром газораспределение Астрахань" с 26 февраля 2020 года назначен Радик Харисов. В среду, 26 февраля, новый руководитель был представлен коллективам газовых компаний", - сказали в пресс-службе.

"Газпром межрегионгаз Астрахань" образовано 22 ноября 2000 года и является одним из звеньев в системе региональных компаний по реализации газа, входящих в "Газпром межрегионгаз" (дочернее предприятие ПАО "Газпром"). Основные направления деятельности - бесперебойная поставка газа потребителям области, управление режимами газоснабжения, реализация программы газификации в регионе. До Харисова должность главы "Газпром межрегионгаз Астрахань" занимал Владимир Камеко, который перешел на другое место работы.

Харисов был избран сити-менеджером Астрахани в ноябре 2018 года, с ним был заключен контракт на два года. 21 февраля 2020 года он сообщил, что написал заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на другую работу. С августа 2015 года он занимал должность регионального министра промышленности, транспорта и природных ресурсов. С июня 1997 года работал заместителем генерального директора по экономике ООО "Астраханьгазпром".