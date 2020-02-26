Авиакомпания "Якутия" прокомментировала иск о банкротстве

ЯКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. Заявление о банкротстве основного авиаперевозчика Республики Саха - авиакомпании "Якутия", которое было подано в арбитражный суд республики контрагентом - компанией "Аэрокарго+", является инструментом финансового давления на компанию. Об этом говорится в заявлении перевозчика, опубликованном в среду на его сайте.

"Аэрокарго+", занимающаяся грузовыми перевозками, подала иск о признании авиакомпании "Якутия" банкротом. В 2019 году арбитражный суд взыскал с авиакомпании убытки в размере более 223 млн рублей, как указано в исковом заявлении, большая часть этой суммы - около 210 млн рублей - контрагенту на данный момент не перечислена.

"Подача заявления о банкротстве не имеет под собой реальной финансово-экономической основы и является не чем иным, как инструментом давления на авиакомпанию "Якутия" в гражданско-правовом споре", - говорится в заявлении перевозчика. В компании отметили, что 20 февраля суд кассационной инстанции вынес решение в пользу бывшего контрагента авиакомпании "Якутия" - ООО "Аэрокарго+". Так, к авиакомпании была представлена сумма к взысканию в размере более 200 млн рублей за убытки "Аэрокарго+", с которым перевозчик находился в длительных отношениях в период работы бывшего менеджмента "Якутии" до 2018 года. Однако 21 февраля, не дожидаясь действий пристава-исполнителя, "Аэрокарго+" обратилась в арбитражный суд Якутии с заявлением о банкротстве авиакомпании.

"В спешке "Аэрокарго+" не исполнило даже формальные требования закона, и теперь такое заявление не подлежит рассмотрению. Не учли в "Аэрокарго+" и другие требования законодательства о банкротстве. При текущих оборотах авиаперевозчика его банкротство попросту невозможно. Подобные действия бывшего контрагента направлены исключительно на создание неблагоприятного информационного фона вокруг авиакомпании", - говорится в сообщении "Якутии".

Руководство перевозчика инициировало проверку законности возникшей задолженности "ввиду очевидно неправомерных действий бывшего менеджмента авиакомпании и его контрагента в 2016-2017 годах". "В ближайшее время следственный комитет на транспорте и МВД также проверят обстоятельства заключения и исполнения договора на предмет уголовно наказуемых деяний. Если тем не менее, по результатам проверки, задолженность перед "Аэрокарго+" будет признана обоснованной, то авиакомпания незамедлительно ее погасит", - говорится в заявлении перевозчика.

Авиакомпания "Якутия" была создана в 2002 году на базе авиакомпаний "СахаАвиа" и "Якутские авиалинии". Основной вид деятельности предприятия - транспортно-туристические перевозки пассажиров и грузов. Головной офис авиакомпании располагается в Якутске. Представительства авиакомпании расположены более чем в 30 различных городах России и зарубежья.